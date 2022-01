USA-l on vaja merre kukkunud hävitaja põhjast üles tuua, et hiinlased ligi ei pääseks

USA mereväe uusim hävitajatüüp F-35C maandus esmaspäeval rutiinse operatsiooni käigus ebaõnnestunult lennukikandja USS Carl Vinson tekile. 100 miljonit dollarit maksev lennuk kukkus merre ja piloot katapulteerus. Piloot ja kuus lennukikandja meeskonnaliiget said vigastada, vahendab CNN.

Kuigi kahjud lennukindjale olid tühised ja tavapärased operatsioonid jätkuvad, on USA mereväel nüüd vaja täita raske ülesanne tuua F-35 merepõhjast üles ühes poliitiliselt keerulisemas merepiirkonnas maailmas.

Kuigi USA merevägi ei ole täpsustanud, kus Lõuna-Hiina merel õnnetus täpselt juhtus, pretendeerib pea kogu selle 3,3 miljoni ruutkilomeetri suurusele pindalale Peking , kes on sinna riffidele ja tehissaartele tugipunkte rajanud.

Lõuna-Hiina merel on pidevalt kohal Hiina sõja- ja rannikuvalvelaevad.

USA on Hiina territoriaalsed nõudmised seal vaidlustanud ja saadab oma laevu nagu praegu USS Carl Vinson sinna „vabadust ja avatust” kaitsma.

Hiina ei ole õnnetust USA F-35-ga seni ametlikult kommenteerinud ja riiklik meedia on ainult viidanud välismeedia uudistele.

Lisaks sellele võib Hiina oma territoriaalsetele nõudmistele viidates väita, et ainult temal on õigus lennuk merepõhjast üles tuua.

USA merevägi hoiab ilmselt õnnetuskohas mingit kohaolekut. Lennuki ülestõstmiseni võib aga kuluda kuid, sõltuvalt sellest, milline on selles kohas sügavus.

Et USA võiks lennuki torpeedo või lõhkelaenguga hävitada, on ekspertide sõnul ebatõenäoline.

Novembris kukkus lennukikandjalt HMS Queen Elizabeth õhkutõusmise katsel Vahemerre Suurbritannia F-35B. Briti kaitseministeerium kinnitas jaanuari alguses meediale, et lennuk tõsteti detsembris üles, sest kardeti, et see pakub huvi Vene luurele.