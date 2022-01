Teadusnõukoja juht: senisel kujul pole mõtet PCR-testimist jätkata

"Ega me ei jaksa ja täna ei ole mõtet ka, tõepoolest," vastas Maimets "Esimeses stuudios" saatejuhi Andres kuuse väitele, et Eestil pole jaksu senisel kujul PCR-testimist jätkata, kuna positiivse tulemuse annab juba põhimõtteliselt iga teine, vahendab ERR.

"Nii ma ütlengi hetkel, et me peame kogu selle seni kehtinud - teistsuguse viiruse puhul kehtinud ja teistsuguses situatsioonis kehtinud - testimiste süsteemi ja viiruse koormuse hindamise süsteemi üle vaatama. Ja see ei ole nii, et ma kohe siin ütlen, kuidas me peame selle tegema. Aga me näeme seal mitut erinevat probleemi, mis tuleb ära lahendada," rääkis ta.

"Üks näiteks on see, et siiamaani meie riskihinnangutes üks väga oluline arv on päevane nakatumiste arv. Aga kui me vaatame sellele arvule sisse, siis delta tüve puhul see tähendas väga suurt riski ikkagi vanematele inimestele haiglasse sattumiseks, tõsiste tüsistuste riski. Täna nakatuvad noored inimesed," kirjeldas ta. "Ehk me peaksime selle hinnangu tegema hoopis teistmoodi ja me peaksime põhitähelepanu ja testimistähelepanu panema just riskigruppidele," selgitas Maimets.

Delfi on kajastanud, et ainuüksi viimase ööpäevaga analüüsiti 12 231 testitulemust, millest 5145 osutus positiivseks. 25. jaanuari hommikuse seisuga on haiglas 315 koroonaviirusega nakatunud patsienti.