Jüri Ratas: peame hakkama tegema ettevalmistusi koroonapasside kaotamiseks

Ratas ütles oma otseülekandes, et tema hinnangul võiks negatiivset kiirtesti aktsepteerida igal pool saranselt Covid-tõendiga, kuid lisas, et tema arvates tuleks tõend üldsegi kaotada. "Igal juhul peavad kiirtestid tagasi tulema," ütles Ratas.

Ratase sõnul peaks Covid-pass siiski säilima reisidokumendina, aga näiteks kinno, kohvikusse või spaasse minnes ei ole see vajalik. "Kui peredesse hakkab sisse tulema see lõhe, et üks saab kinno, aga teine ei saa, siis see toob vaimseid pingeid sisse," põhjendas oma arvamust Ratas.

Ratase sõnul tuleks ühiskond taas "kokku tuua" ning tema arvates peaks ka vaktsineerimata inimesed saama võimaluse osaleda ühiskonna elus. Küll aga lisas Keskerakonna esimees, et vaktsineerimine on tema arvates vajalik ja soovitas ka tõhustusdoosi tegemist.

"Ma arvan, et tegelikult täna peame hakkama tõsiselt ettevalmistama koroonapasside ära kaotamise osas, see on olnud õige, see on kindlasti oma aja ära elanud, see reisidokumendina peaks kindlasti jääma, aga me peame sinnapoole liikuma," ütles Ratas.

Ratase sõnul seisab ka Keskerakonna fraktsioon selle eest, et kiirtest tuleks tagasi kasutusele Covid-passi asemel.

Töö- ja terviseminister Tanel Kiik ütles Delfile, et reisidokumendina ei ole tõesti plaanis Covid-passi lähiajal kaotada, sest seal on mängus Euroopa Liidu reeglistik. Siseriiklikult aga märkis Kiik, et eks kõik, ka valitsuse liikmed, tahavad, et ühel hetkel Covid-pass kaoks ning saaks naasta tavaellu.

Kiirtestide tagasitoomise puhul märkis Kiik, et seda tahaks Keskerakonna fraktsioon tagasi tuua ühe võimaliku alternatiivina Covid-tõendile, kuid näiteks tõendi ja negatiivse kiirtesti kombineerimist plaanis ei ole.