Tõhustusdoosid on aidanud hoida hooldekodude nakatumisnäidud madalal

„Hoolekandeasutuste pingutused nii tõhustusdooside tegemisel kui ka erinevad ennetusmeetmed koos kiirtestimisega on aidanud juba mitmeid nädalaid hoida hooldekodudes nakatumise madala ja loodetavasti see trend ka jätkub,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Kiidan ja tunnustan kõiki hoolekandeasutuste töötajaid ja julgustan jätkama vaktsineerimisega, sest andmed näitavad, et vaktsineeritud inimeste nakatumine on leebem ning hoiab ka haiglasse sattunute arvu madalal.“

20. jaanuari seisuga on tõhustusdoosiga vaktsineeritud üle 90 protsendi hooldekodude elanikest ning 77 protsenti töötajatest. Sotsiaalministeerium on tänaseks toetanud rahaliselt sadat hoolekandeasutust, kes on täitnud tingimused kõrge vaktsineerituse saavutamiseks. Tänaseks on toetusi välja makstud 619 869 euro eest.

Kolmandal nädalal nakatus 58 hoolekandeasutuse elanikku, kellest neli elanikku hospitaliseeriti ning surmajuhtumeid ei esinenud. Hoolekandeasutuste elanikud moodustasid 0,2 protsenti kõigist kolmandal nädalal nakatunutest, 1,5 protsenti kõigist kolmandal nädalal hospitaliseeritutest ning 0,0 protsenti kõigist kolmanda nädala surmajuhtumitest

Hoolekandeasutustes on ka tuvastatud kollete arv vähenenud. Kolmandal nädalal on terviseametis jälgimisel üheksa hoolekandeasutuse kollet, mis on neli kollet vähem, kui eelmisel nädalal.

Omikron-tüve osakaal ringlevatest tüvedest moodustab ca 89 protsenti. Vanemaealiste hulgas on delta tüvega nakatumise osakaal suurem kui nooremates vanusrühmades - enam kui 30 protsenti üle 85-aastastest on nakatunud koroonaviiruse delta tüvega.