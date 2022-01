Kristjan Port: uni, seks ja 1000-eurone kodanikupalk igale eestlasele. Mis meil mõtteis mõlgub?

Seekordse " Eesti eso " saates oli külas spordibioloog Kristjan Port, kellega üritasime inimese pea sisse vaadata – millest me mõtleme? Soojätkamine ja ellujäämine vallutavad meie igapäevased mõtted, selge see, ent kuhu paigutada siis elektriarve?

Mustvalge maailmavaate järgi on inimesed head ja halvad ning me ise kuulume alati just heade kampa. Kahetasandilises maailmavaates saab inimesed jagada ka rikasteks ja vaeseteks – kas see on paratamatu? Mis juhtuks, kui igale eestlasele näiteks kodanikupalka maksta?