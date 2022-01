Uus Kasvulaen muudab ettevõtte laiendamise ja uue idee elluviimise soodsamaks

„Tegelikult oleme sellise laenutoote turule toomise nimel tööd teinud juba mõnda aega. Tänu Euroopa Liidu kaasabile sai see lõpuks teoks,“ selgitas Hüpoteeklaenu juhatuse liige Toomas Paju. Kasvulaenu muudab eriliseks see, et kui tavaliselt tehakse igale kliendile personaalne laenupakkumine, mis sõltub tema varasemalt võetud kohustustest ja finantskäitumisest, siis Kasvulaenu intress on fikseeritud 7,7 protsendi juures, mis tähendab, et kõik ettevõtted, kes vastavad etteantud nõuetele, saavad Kasvulaenu taotleda ühtedel ja samadel tingimustel, tavapärasest ärilaenust märkimisväärselt soodsamalt.

Kasvulaenu tingimused



Kasvulaen on suunatud mikroettevõtetele, kelleks on ettevõtted, kus on 1–9 töötajat ja käive või bilansimaht ei ületa aasta lõikes kahte miljonit eurot. Lisaks peab ettevõtte omakapital vastama seaduses ettenähtud nõuetele ja ettevõttel ei tohi olla võlgasid ega maksehäireid. Samuti peab olema esitatud viimane majandusaasta aruanne, kui selle esitamise tähtaeg on saabunud. „Sisuliselt võib öelda, et neile tingimustele vastab 90% Eesti ettevõtetest,“ ütles Paju. „Eesti ettevõtlusmaastik koosneb peamiselt mikroettevõtjatest, kellel sageli ei ole piisavalt vabu vahendeid investeeringuteks. Seda enam on meil hea meel, et saame neile väljastada senisest parematel tingimustel laenusid. Seeläbi loodame elavdada ka Eesti majandust tervikuna,“ lisas ta.

Hüpoteeklaen pakub laenu kinnisvara tagatisel. Samal põhimõttel väljastatakse ka Kasvulaenu. Kinnisvara hindamisega tegeleb Hüpoteeklaen ise, sellepärast klient muretsema ei pea. Laenu väljastatakse kuni 75% kinnisvara väärtusest. Ehitusõigusega elamukrundi vastu on võimalik saada kuni 60% laenu, muu maa puhul on maksimaalne laenusumma kuni 50%. Seejuures võib tagatiseks olla ka nn teise järjekorra hüpoteek. Näiteks kui mikroettevõtjal on eraisikuna võetud kodulaen, saab ta sama kinnisvara tagatisel taotleda ka Kasvulaenu oma ettevõttele.