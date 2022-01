Mihhail Kõlvart omikronikaosest: valitsusel puudub koroonastrateegia

"Meil puudub üldine arusaam, mida selle praeguse omikronilaine puhul strateegiaks võtta," rääkis Kõlvart ERRile. "Asi ei ole selles, et kas on õige või vale strateegiaga, mingi strateegia peab olema valitud."

Kõlvarti sõnul peaks valitsus otsustama, kas lähtuda sellest, et omikroni puhul on tegemist viimase koroonalainega ja läbipõdemine ongi eesmärk või on tegemist endiselt tervist ja elu ohustava haigusega. Lähtuvalt sellest tuleb otsustada ka piirangute vajalikkus.

"Me soovime koostööd. Ja seda, et kõik otsused ei tuleks omavalitsustele meedia kaudu," lisas ta.

Kõlvart kritiseeris ka praegust õppekorraldust koolides. "Mulle tundub, et praegu tekkis olukord, et reguleeritud distantsõppe asemel saime me kaootilise distantsõppe," ütles ta.

Kõlvarti sõnul oleks osaline reguleeritud distantsõpe lihtsam nii vanematele kui ka õpilastele ja õpetajatele.

Delfi on kajastanud, et ainuüksi täna lisandus 5145 uut nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 3450,33. Haiglaravil viibib 315 koroonaviirusega nakatunud patsienti.

Eesti läks ka üle tervishoiu valmisoleku teisele tasemele, mis tähendab, et arstidel on õigus ülekoormuse tõttu abi andmisest keelduda.