Horvaatia president: Vene-Ukraina sõjalise eskalatsiooni puhul tõmban väed Poola-Leedu NATO missioonilt tagasi

„Mina olen Horvaatia sõjaväe ülemjuhataja, ma näen avaldusi, mille järgi NATO, mitte mingi kahepoolne riik, mitte USA ei suurenda oma kohalolekut ega saada mingeid luurelaevu. Meil ei ole sellega mingit pistmist ega hakka olema, ma garanteerin seda. Horvaatia mitte ainult et ei saada, vaid toob eskalatsiooni korral kõik viimse Horvaatia sõdurini välja. Viimseni! Ja see pole kuidagi seotud ei Ukraina, Venemaaga, see on seotud Ameerika sisepoliitika dünaamikaga. ... Aga rahvusvahelise julgeoleku suhetes ja küsimustes näen ma ainult järjekindlusetust ja sisuliselt ohtlikku käitumist. Ohtlikku käitumist! Need sündmused toimuvad Moskva, Venemaa pealinna eeskojas ning lahendus, mis võtab arvesse Venemaa julgeolekuhuvid, tuleb leida ja leitakse,” üles Milanović.