"Tartu koolides on loomulikult väga selgelt kahel viimasel nädalal olnud tõsine olukord. Massiliselt distantsõppele minekut on kiirtestimine aidanud seni vältida, kuid just täna hommikuse seisuga on meil läbi aegade rekordiline õpilaste nakatumiste kasv - nakatunud on üle 700 õpilase, klasse on suletud 90 ja täielikult on distantsõppel neli Tartu kooli," ütles Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski.