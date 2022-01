Moskva valetas Läti sõjaliste vaatlejate Venemaal käimise kohta

„See äraütlemine on arusaamatu olukorras, kui Venemaa koondab massiliselt oma relvajõude Ukraina piirile, kinnitades samal ajal, et ei plaani rünnakut. Covid-19 piirangutega seotud ettekäänded panevad mõtlema, et Venemaal on mida varjata ja et ta ei soovi oma sõjalise aktiivsuse õiget ulatust ja kavatsusi paljastada, nagu see on koostöös OSCE-ga ette nähtud,” kommenteeris Läti kaitseminister Artis Pabriks.