ERISAADE | Ukraina kui 1938. aasta Tšehhoslovakkia? Kalev Stoicescu: ajaloolised paralleelid Venemaa ja Natsi-Saksamaa vahel on hirmutavad

"Seda, mida Venemaa teeb, võib võrrelda Müncheniga 1938. aastal," viitas Stoicescu sobingule, mille raames üritas Natsi-Saksamaa hirmus elanud lääneriikide eliit müüa Adolf Hitlerile rahu, pakkudes III reich'ile sakslastega asustatud tükki Tšehhoslovakkiast. "Loodavad, et peaminister Chamberlain ja Daladier tulevad hirmunult kohale, pakuvad Slovakkiat Hitlerile, et isu rahuldada. Teame, et isu ei saanud täis - järgnes sõda."

Ajalooline võrdlus pädeb tema silmis seda enam, et Venemaa president Vladimir Putin on tema sõnutsi juba Natsi-Saksamaaga sarnaseid paralleele praeguse Venemaa olukorraga juba tõmmanud.

Teatud ajaloolised paralleelid on ehmatavad.

"Kui Euroopa kordab seda poliitikat, siis nähes, kuidas Venemaa käitub, astume sama rada pidi nagu 80+ aastat tagasi," sõnas Stoicescu. "Teatud ajaloolised paralleelid on ehmatavad."

Mis puudutab konkreetselt Ukrainas toimuvat, peab Stoicescu konflikti toimumise tõenäosust suureks - täpsemalt 50-50.

"Kui nad on juba nii kaugele läinud, siis see näitab, et nad tahavad midagi tõsist teha ja saavutada. See ka nende enda jaoks tõehetk," märkis Stoicescu.

Siinkohal on aga ajastus tema silmis kriitilise tähtsusega - kellaseieri tiksumine mängib Ukraina kasuks, Venemaa kahjuks. "Risk on väga suur, see on nagu Vene rulett," kirjeldas Stoicescu venelaste endi seisu agressioonieelses olukorras. "Tõenäosus end mitte maha lasta on äärmiselt väike."

Tugi võib kiiresti ära kukkuda

Mis on sellises olukorras Venemaa tagatiseks?

Stoicescu usub, et venelased tunnevad enese selja taga hiinlaste jõuõlga - selline narratiiv on ka hiljuti idanaabrite meediast läbi käinud. "Väga tähtis saab olema 4. veebruar, kui olümpiamängud avatakse. Kavas on Xi Jinpingi ja Vladimir Putini kohtumine. Tuleb näha, mis tunnetega Putin tagasi tuleb."

Hiina toetust ei saa aga tema sõnutsi sajaprotsendiliselt julgustavana võtta. Toetav hiinlane võib Ukraina operatsiooni luhtudes venelastele noa selga lüüa.