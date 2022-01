Teadusnõukoda soovitas kiirtesti alusel inimesi kohvikusse ja üritustele mitte lubada

"Praegu on peamine murekoht, et viiruse levik on veel tõusvas faasis," rääkis Kiik. " Ka haiglate numbrid ei ole veel langustrendi näidanud, pigem isegi siin kas heal juhul stabiliseerumist või kerget tõusu, mistõttu teadusnõukoja ettepanek ja soovitus oli tõesti veel neid kiirteste mitte kasutusele võtta nakkusohutuse ühe alternatiivse tõendina, aga teadusnõukoda toetab samuti seda debatti ja arutelu, et järk-järgult tavaolukorda naasta."

Kiik tõdes samas, et nii teadusnõukoda kui valitsus on ühel lainel küsimuses, et koroonareegleid tuleb õige pea leevendama hakata.

Mitu Keskerakonna juhtivpoliitikut, sealhulgas minister Kiik ise, on viimase paari nädala jooksul meedias sõna võtnud ning väljendanud soovi lubada kohvikutesse-üritustele ka kiirtesti teinud inimesed.

"Mina arvan, et inimesed peaksid ennast sellest hoolimata ikkagi vaktsineerima, kuid negatiivse kiirtesti alternatiivina toomise argument on pingete leevendamine ning ettevõtlussektori kliendibaasi laiendamine," märkis Kiik Delfile möödunud neljapäeval.

Kiik sõnas toona, et kiirtesti alternatiiviks võtmine on ainult aja küsimus. "Ma arvan, et küsimus on pigem selles, millal see kiirtest tagasi tuleb, mitte selles, kas see tuleb," ütles Kiik.

Riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond) rääkis samal ajal ERR-ile, et Keskerakond on juba viimased paar kuud valitsuspartnerile Reformierakonnale rääkinud mõttest lubada vaktsineeritute kõrval kohvikutesse-üritustele ka kiirtesti teinud inimesed.

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) nentis möödunud nädalal Keskerakonna sõnavõttute peale meedias, et valitsuserakond peavad teema selgeks vaidlema.

"Minu tunnetus on see, et kui me oleme hiidlaine keskel, siis igasuguste leevenduste tegemine keset seda tekitab lihtsalt segadust juurde ja annab vale signaali, justkui see poleks üldse ohtlik," rääkis Kallas.

Kallas lisas, et kiirtestitud, kuid vaktsineerimata või läbipõdemata inimeste kohvikusse ja kinno lubamist ei toeta praegu ka terviseamet ega uus teadusnõukoda. Ta märkis, et esiteks levib Eestis endiselt ka ohtlikum delta tüvi, teiseks kardab valitsus, et laialt leviv omikron toob Eestisse kiirtestide puuduse.