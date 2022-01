Stoltenberg: austame Rootsi ja Soome tugevat ning iseseisvat kaitsepoliitikat

„Jutt on meie rahvusliku suveräänsuse tuumikust. See võib kõlada endastmõistetavalt: me tahame saada ise otsustada, kas me astume julgeolekuallianssi. Venemaa detsembrikuise nõudmise läbi, et tulevased NATO-sse astumised tuleks kategooriliselt välistada, on see suveräänsus kahtluse alla seotud. Kummalisel kombel on välisminister Lavrov selle, mis puutub Soomesse ja Rootsisse, tagasi võtnud," sõnas Niinistö hiljuti Die Zeitile.