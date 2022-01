Boris Johnsoni koroonaaegsete pidude skandaalile lisandus nüüd tema sünnipäeva tähistamine

ITV News teatas, et 2020. aasta juunis toimunud üritusel osales kuni 30 inimest, kes laulsid Johnsonile sünnipäevalaulu ja sõid torti, vahendab BBC News.

Downing Street 10 teatas, et personal „kogunes lühikeseks ajaks”, et „soovida peaministrile sünnipäeva puhul õnne”, ning lisas, et Johnson viibis seal „vähem kui 10 minutit”.