Ukraina kaitseminister: ühtki rünnakuvalmis Vene löögigrupeeringut Ukraina piiridel ei ole

„Praeguse hetke seisuga ei ole Vene Föderatsiooni relvajõud loonud ühtki löögigrupeeringut, mis annaks tunnistust sellest, et nad läheksid homme pealetungile,” ütles Reznikov.

Reznikovi sõnul on riskistsenaariumid küll olemas ja need on võimalikud tulevikus, aga praegu sellist ohtu olemas ei ole.