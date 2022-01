Kolme Kesk-Aasia riiki tabasid ulatuslikud elektrikatkestused

Almatõs jäi täna hommikul elektrita osa linnaosadest. Kohalik elanik ütles RBK-le, et osades majades tuli elekter tagasi. Väljaanne Orda teatas, et elektrita jäid ka Šimkent, Taraz ja Turkestani oblast. Almatõ linnavalitsus teatas, et linnas langes pinge ja hakkasid tööle automaatsüsteemid. Kasahstani energiafirma Samruk-Energo teatas, et toimus avariiline väljalülitumine ja elektriga varustamine on taastatud pooles ulatuses.