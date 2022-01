VIDEO | USA president nimetas ajakirjanikku lolliks litapojaks

Konservatiivse telekanali Fox News reporter Peter Doocy teatas hiljem, et president helistas talle ja ütles, et see kommentaar ei olnud „midagi isiklikku”, vahendab Washington Post.

„Kas te arvate, et inflatsioon on vahevalimistel poliitiline vastutus?” küsis Doocy.

Biden vastas Doocy küsimust naeruvääristades ja kasutas siis sõimusõna Doocy enda kohta.

„See on suur väärtus. Rohkem inflatsiooni,” ütles Biden sarkastiliselt, arvates ilmselt, et mikrofon on välja lülitatud: „Milline loll litapoeg.”

Doocy ise Bideni juttu ei kuulnud. Hiljem heitis Doocy sel teemal nalja Fox Newsi saatejuhi Jesse Wattersiga.

„Nii et Doocy, ma arvan, et presidendil on õigus, sa oledki loll litapoeg,” ütles Watters naeru saatel.

„Jah,” vastas Doocy. „Keegi ei ole talle veel faktikontrolli teinud ega öelnud, et see ei ole tõsi.”

„Tunni jooksul pärast seda sõnavahetust helistas ta minu mobiiltelefonile ja ütles: „See pole midagi isiklikku, semu,”” ütles Doocy.

Tegemist pole esimese Bideni ebaviisaka vastusega Fox Newsi küsimustele.

Eelmisel nädalal küsis üks teine Fox Newsi korrespondent: „Miks te ootate, et Putin astuks esimese sammu, sir?

„Milline loll küsimus,” vastas Biden.