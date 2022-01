Zelenskõi kutsus säilitama rahu ja mitte karjuma, et „kõik on kadunud”

„Kõik on kontrolli all. Põhjust paanikaks ei ole,” teatas Zelenskõi pärast Ukraina Rahvusliku Julgeoleku ja Kaitse Nõukogu (RNBO) istungit, vahendab UNIAN.

„Me teame kõike. Oleme valmis kõigeks. Usume paremasse. Ja teeme selleks absoluutselt kõik koos oma partnerite, diplomaatide ja sõjaväelastega. Nad on meil kõige paremad, nad kaitsevad meid ja meil tuleb kaitsta neid, olla rahulikud ja mitte karjuma „kõik on kadunud”,” lausus Zelenskõi.

Ka RNBO sekretär Oleksi Danilov kutsus ukrainlasi rahu säilitama: „Meie jaoks ei ole selles, mis tänasel päeval toimub, midagi uut... Kas olukord on keeruline? See on meil keeruline alates 2014. aastast.”