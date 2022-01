VILJA KÜSIB | Siim Sikkut: digiriigi vedajad saavad aidata nõu ja jõuga, kangi või hooba neil ei ole

Te ju pole enam majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri ametis, ometi nähakse teid ministeeriumis ühtelugu. Mis te teete seal? Luukas Ilves, teie järglane, ei saa üksi hakkama või?

Vastupidi, väga hästi saab hakkama. Asi on selles, et minul oli võimalik jääda asju üle andma ja temal ei olnud võimalik neid varem üle võtta. Kuu jagu saan veel temaga kogemusi jagada, ega see pikalt ei kesta.

No kuulge, seda on isegi pikalt. Ikkagi, mida te täpselt teete seal, kui te enam digiriiki ei juhi?

Digiriik ei saa kunagi valmis. Käivitatud projekte, mida võiduka lõpuni viia, jagub.

Olete lubanud aja maha võtta, kui leping läbi saab. Mis te peale hakkate siis? Kodus lapsi hoidma või? Üks on tõesti päris väike.

See on võimalik, jah. Vanemapuhkust on täitsa veel võtta. Tegelikult oleks see päris äge. Hea meelega teeksin seda.

Ütlesite juba eelmisel sügisel, et asekantsleri ametisse uuesti ei kandideeri. Miks sellise otsuse tegite?

Sügisel ütlesin selle välja, et konkurss saaks käima minna ja sinna kandideeriks huvilisi. Aga juba alustades teadsin, et sellel ametikohal on üle ühe ametiaja raske sama energia ja hooga püsida.

Teadsite ette, et väsite ära?

Maailma kogemust silmas pidades – jah. Vähesed maailma kolleegid teevad seda rohkem kui kolm aastat. Viis aastat on juba päris hea saavutus. See on intensiivne töö.

Niisiis ei olnud teie otsusel midagi pistmist sellega, et teie abikaasast Riina Sikkutist võib saada Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht?

Jah, mitte mingit. Minu abikaasa töö ja poliitiline elu on täitsa tema oma.

Miks muutuvad asekantslerid jutukaks alles siis, kui ametiaeg on läbi saanud või läbi? Ka teie andsite energiatoetuste süsteemi pihta kogupaugu alles siis, kui olite otsad kokku tõmmanud.

Kogupaugust on ehk palju rääkida. Ja ega asekantsleri rollis olles pole asi selles, et ei julge rääkida. Pigem on siht asjad kolleegide vahel korda ajada, mõjutada asju otseselt. Nimetatu oli tõesti markantne näide, et oleks saanud teistmoodi.