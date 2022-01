AFP: Macron pakub Putinile välja oma idee pingete leevendamiseks

"Lähipäevil president Putini ja [Ukraina] president Zelenskõiga telefonivestlust pidav Macron on otsustanud kasutada kõiki diplomaatilisi ressursse, et säilitada Euroopas stabiilsus, väljendada solidaarsust ja näidata üles valmisolekut toetada oma julgeoleku pärast mures olevaid EL-i riike," rõhutas Pariis.

Prantsuse uudisteagentuur Agence France-Presse kirjutas Elysée palee allikale tuginedes, et "president pakub lähipäevil toimuva telefonivestluse käigus oma Vene kolleegile välja võimaluse deeskaleerimiseks". Juba täna sõidab Moskvasse Prantsuse presidendi eriesindaja Pierre Vimont.

"Oleme olukorra pärast mures ja soovime vältida täiendavat ebastabiilsust," ütles Prantsuse ametnik AFPle. "Emmanuel Macron on veendumusel, et meil on veel ruumi diplomaatiale ja deeskalatsioonile."

Eile õhtul osales Macron ka videokonverentsil NATO riikide liidritega. "Vestluses partneritega juhtis president tähelepanu, et Venemaa esitatud [nõudmistele] antava vastuse ettevalmistamisel on oluline Euroopa Liidu täielik osalemine," rõhutas administratsioon.

Elysée palee teatel väljendas Macron "sügavat muret olukorra pärast Ukraina piiril ja rõhutas kollektiivse töö tähtsust varajase deeskalatsiooni nimel". Riigipea sõnul tähendab see "kindlate hoiatuste ühendamist tihedama dialoogiga Venemaaga."

"Ühtlasi eeldab see Normandia formaadi [Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa ja Ukraina] raames toimuvate läbirääkimiste jõulist jätkamist. Just see on 26. jaanuaril Pariisis toimuva nelja riigi poliitiliste nõunike kohtumise eesmärk," märkis Pariis.

Tänavu tagasi valimist sooviv Macron esines eelmisel nädalal Euroopa parlamendis ka avaldusega, milles kutsus Euroopa Liidu riike ise Venemaaga dialoogi pidama, eelistades seda USA ja NATO poolt eest veetavale ühisele reaktsioonile Venemaa tegevuse vastu.

Macron märkis, et Euroopa peaks pakkuma Venemaale lahenduse de-eskaleerimiseks lähinädalatel: "On hea, et eurooplased ja ameeriklased koordineerivad samme, aga eurooplased peaksid ise dialoogi astuma."