Kas turundus on läinud kõik digikeskkonda?

Selge on see, et ükskõik milliseid turundusmeetodeid kasutad, peab su brändil olema oma veebileht. Ilma selleta jääd tõenäoliselt suuremale osale vaatajaskonnast nähtamatuks.

Milliseid meetodeid kasutada, sõltub väga palju sellest, kus Sinu sihtgrupp kõige suurema osa ajast liigub. Mis on sinu bränd ja nišš?

Mida „füüsilisem“ on toode, seda tõenäolisemalt vajab see ka reaalset esitlust. Näiteks ilutoodete puhul – lõhnad, kreemid jms – meeldib kliendile neid enne ostmist proovida. Sama kehtib üldjuhu toiduainete kohta.

Ehitus



Ehitusvaldkond on väga laialdane. Siia alla käib tavaremont, maja ehitus, renoveerimine jpm. Igal juhul on hea, kui sul on veebileht või sotsiaalmeedia keskkond, kus on üleval pildid tehtud töödest. Heal juhul on sul ka oma blogi, et näidata teadmisi ning kompetentsi.

Eesti turul pole odavaim lahendus tihtipeale eelistatuim. Väikeettevõtjad on Eestis sadu ning konkurents on tihe. Samas tuleb väga hoolsalt leida omale kvaliteetne ning usaldusväärne pakkuja. Kliendid tahavad teha taustauuringut, et veenduda töövõtja maines. Seetõttu on väga oluline olla ka digimaailmas nähtaval.

Toitlustus



Öeldakse, et üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Seetõttu on toiduaineid väga lihtne müüa suurepäraste piltidega, mis on ahvatlevad.

Aastas toimub ka Eestis mitmeid suuri toidumesse, kus oma tooteid esitleda. See on hea võimalus leida uusi kliente ning koostööpartnereid.

Kui lähed messile, on oluline, et roll-up’id, messilaud ja muud esitlustarvikud oleksid väga hea kvaliteediga. Marlea pakub sulle kõik-ühest-kohast-teenust, kui lähed messile – sh brändi logo ja piltidega märkmikud, stendid, bännerid (banderoll) riided jms. See on kiire ning efektiivne võimalus saada kõik vajalik ühest kohast, saada vaid disainid ning soovitud pildid ja reklaam.