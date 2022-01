Lukašenka lubas saata Ukraina piirile Valgevene armee kogu kontingendi

Lukašenka teatas, et Valgevene ja Venemaa on ammu teatanud plaanidest viia läbi ühised sõjaväeõppused Ukraina piiril.

„See on meie jaoks veel tähtis sellepärast, et meil tuleb sinna paigutada Valgevene armee kogu kontingent... Ja siin ei ole see seotud mingi okupatsiooniga. Me tahame lihtsalt kaitsta oma lõunapiiri,” ütles Lukašenka.