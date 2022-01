Boris Johnson: Venemaa sissetung Ukrainasse oleks valus, vägivaldne ja verine asi

Johnson lisas, et „Venemaa vaatepunktist” oleks sissetung „valus, vägivaldne ja verine asi”, vahendab Sky News.

„Ma arvan, et on väga tähtis, et inimesed Venemaal mõistaksid, et see võib olla uus Tšetšeenia,” ütles Johnson.

Johnsoni sõnul on ta Ukrainat külastanud ja tunneb selle maa inimesi. „Minu hinnang on, et nad võitlevad,” ütles Johnson.

Küsimusele, kas ta arvab, et rünnak on kohe tulemas, vastas Johnson: „Ma pean teile ütlema, et ma arvan, et luureandmed on praegu üsna sünged.”

„On kindlasti väga-väga suur rivi Vene vägesid ja me peame astuma vajalikke samme,” ütles Johnson. „Ma ei arva, et see oleks praegu kuidagi vältimatu, ma arvan, et mõistus võib ikkagi peale jääda.”