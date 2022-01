Peadirektori otsingute tuules: kes ja kui kaua terviseametit pandeemia aegu juhtinud on?

Koroonakriisi aegu on terviseamet viinud oma tegevusi ellu kolme erineva juhi taktikepi all. Kaks neist on olnud vägesid juhatamas ametlike peadirektoritena. Üks neist aga ajutise kohusetäitjana. Kuivõrd ajutiseks aga kohusetäitja rolli pidada saab, kui tolle tööstaaž kriisisituatsioonis on kujunenud pikemaks kui ühel peadirektoril enesel?