Kiirtestikriis koolides: hanke võitjaid alles valitakse, ministeerium leidis seniks lahenduse

See võimaldab koolidel saada lisakoguse kiirteste, et testida kõiki koolipere liikmeid kõrge nakatumisega piirkondades kaks korda nädalas.

Juba möödunud nädalal teavitas ministeerium koole, et kõik seni hangitud testid on laiali jagatud.

Haridus- ja teadusministeeriumi kriisijuht Rain Sannik selgitas täna Delfile, et koolides on teste järel ebaühtlaselt – olenevalt sellest kui tihti ja keda on testitud. "On koole, kus jääk on päris suur ja neid, kus testid lõppevad lähipäevil," sõnas ta. Osades asutustes aga ongi testid sootuks otsas.