SBU: Harkivi oblastis on läbi töötatud üle 10 Venemaa sissetungi stsenaariumi

„Tänaseks päevaks on Harkivi regioon, jõu- ja korrakaitseblokk paremini valmis igasuguste erakorraliste olukordade tekkimiseks kui viimase kaheksa aasta jooksul,” ütles Dudin UNIAN-i vahendusel.

Dudini sõnul on kõik terrorismivastase keskuse koosseisu kuuluvad allüksused viimase aasta jooksul läbi viinud 134 õppust, mille käigus on toimunud koostöö lihvimine kõigi jõustruktuuride ja korrakaitseblokiga ning on harjutatud erinevaid stsenaariume.

„Meil on teada sündmuste arengu üle kümne potentsiaalse stsenaariumi. Harjutatud on kõiki, isegi juhtivkoosseisu täieliku muutmise juures. Tänaseks päevaks näeme, et mõned poliitilised jõud, erakonnad, organisatsioonid ja liikumised õhutavad just Harkivi oblasti territooriumil hüsteeriat potentsiaalse sõjalise ohu suhtes. Tänasel päeval alust selleks regioonis ei ole,” ütles Dudin.

Dudin rõhutas, et kohtus peastaabi ülema Valeri Zalužnõiga ja leppis kokku potentsiaalses tegevuses ja stsenaariumides.

Dudin lisas, et jõustruktuurid vahetavad informatsiooni igapäevaselt ja käib ennetustöö.

Ukraina riikliku piirivalveteenistuse Harkivis paikneva 4. piirivalvesalga ülem Oleg Kovaltšuk teatas, et riigipiiri kaitset on tugevdatud ning piiripunktides käib kõigi piiriületajate filtreerimine.

„Me valdame olukorda, mis on naaberriigi piiri ääres. Tänaseks on olukord piiril stabiilne ja kontrolli all. Venemaa poolt mingit ebastandardset tegevust ei täheldata,” ütles Kovaltšuk.