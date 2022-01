ERISAADE | Patsiendid küsivad perearstidelt nii saatekirjade kui reisipiirangute kohta. Olukorda teeks kergemaks digilahendus, mida aga silmapiirilt ei paista

Kuidas perearstidel praegu läheb? Mainisite reedel, et perearstide seas läbi viidud uuringust selgus, et ligi pooled perearstid ei saa hästi hakkama, 2/3 on stressi äärel.



Jaa, see on tõsi. Me alles lõpetasime nädal tagasi uuringu perearstide hulgas. Vastas päris paju perearste – ligi 400 – erinevatest perearstikeskustest, nii suurematest kui väiksemates. Enamik vastaski, et koroonaga seoses on suurenenud nende töökoormus. Ligi 100 protsenti ütles, et telefonikõnede hulk on meeletult suurenenud. Umbes 80 protsenti ütles, et suurenenud on e-mailide hulk. Pooled vastasid, et suurenenud on ka perearstikeskustes toimuvate vastuvõttude arv.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2

On ka neid, kes ei pääse suure koormuse tõttu vastuvõtule, mõned ka ei julge tulla oma tervisemuredega, sest nad tunnevad, et koormavad juba koormavad perearstiabisüsteemi üle.

Umbes 60 protsenti (uuringule vastanutest – M.E) ütles, et töökoormus on väga palju suurenenud, aga nad saavad hakkama. Üle kolmandiku vastas ka, et nad ikkagi kurnatud ja ei jaksa tegelikult seda tööd teha. Nii et selline see seis paraku on.

Millist abi inimesed perearstidelt ostivad? Kas tõesti helistavad sellepärast, et uurida, kuidas nohu ravida?

Päris palju koroonaga seotud tööd on meil administratiivne. Me peame suunama viirusnähtudega inimesi covid-testile ja selleks peame looma saatekirja. Selleks peavad nad aga meile kõigepealt helistama ja teavitama, et on haigeks jäänud. Kui oleme testile saatekirja teinud, siis me peame kontrollima ka nende covid-testi positiivsust, nendega ühendust võtma, neid informeerima. Päris paljud vajavad nõuandeid ka koduseks raviks. Siis me peame neile looma töövõimetuslehed, lähikontaktsetele karantiinilehed.