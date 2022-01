GRAAFIKUD | Krista Fischer: vaktsiinide kaitse omikroniga nakatumise vastu on väike, küll aga aitavad ära hoida rasket haigestumist

"Erakordselt madal nakatumine eakate seas – just see seletab praegu ära selle, miks on haiglasseminejate osakaal nakatunute seas väiksem kui enne," märgib ta sotsiaalmeedias.

Ta selgitab ka, et koroonavaktsiinide kaitse omikroniga nakatumise vastu on väike. "Tõhustusdoosi saanutel on mõnevõrra väiksem tõenäosus nakatuda kui vaktsineerimata inimestel, kuid lihtsalt kahe doosiga vaktsineeritutel on nakatumine sarnane vaktsineerimata inimestega."

Fischer lisab, et varasem põdemine ei kaitse praktiliselt üldse nakatumise eest – mõningane kaitse on vaid neil, kes on lisaks lasknud end vaktsineerida.

"Vaktsiin kaitseb endiselt väga hästi raske haiguse, ehk haiglassemineku eest. Eriti hea kaitse on neil, kes teinud tõhustusdoosi," toonitab ta. "Vaktsineerimata nakatunute seas on haiglasseminejate protsent üsna sama, mis ta on olnud ka pandeemia varasemates lainetes."

Tema ise soovitab ka kõigil vaktsineeritud lähikontaktsetel isolatsioonis olla vähemalt viis päeva, kuigi see hetkel ametlikult kohustuslik pole. Seejärel aga teha kiirtest.