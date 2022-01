Moskva: NATO kasutab ähvarduste ja sõjalise surve keelt

„NATO kohta ütles keegi hästi: „Kui sul on käes vasar, ei tähenda see, et iga probleem on nael.” NATO keel on ähvarduste ja sõjalise surve keel. Selles pole mingit uudist,” lausus Gruško täna Interfaxile, kommenteerides NATO otsust saada Ida-Euroopasse täiendavaid jõude.