Siim Kallase ja Margus Linnamäe vaidlust hakkab lahendama kohus

Kogu saaga algas Siim Kallase Õhtulehele antud intervjuust 5. juunil 2020, kus endine peaminister ja pikaaegne Euroopa Komisjoni asepresident Kallas teatas, et aasta varem toimunud riigikogu valimiste järel oli keegi "nupumees" soovitanud Reformierakonnal valitsusliitu pääsemiseks kokku leppida Linnamäe ja Pruunsillaga, et nad annaksid Isamaale käsu: tehke Reformierakonnaga koalitsioon.

Sisuliselt väitis Kallas sellega, et erakonnal Isamaa puudub voli ja võimalus oma poliitikat ise otsustada, ohjad on hoopis täiel määral partei suurrahastajate käes. Delfile täpsustas Kallas järgmisel päeval, et "nupumehe" näol oli tegemist "asja tundva inimesega".

Kohtunõudega tipnenud sündmuste käigust loe rohkem siit.

Esimene vabandusetaoline avaldus tuli Kallaselt juba vähem kui ööpäev peale intervjuu ilmumist ja mõni tund pärast "nupumehe" staatusele vihjamist.