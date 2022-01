NATO teatas laevade ja lennukite juurde saatmisest idatiivale

Viimastel päevadel on mitmed liitlased teatanud täienduste saatmisest idatiivale. Taani saadab Läänemerele fregati ja Leetu neli hävitajat F-16. Hispaania saadab laevad NATO ühendatud merejõudude koosseisu ja kaalub hävitajate saatmist Bulgaariasse. Prantsusmaa on väljendanud valmisolekut saata vägesid NATO juhtimise all Rumeeniasse. Holland saadab kaks hävitajat F-35 aprillist Bulgaariasse ning paneb valmis ühe laeva ja maavägede üksuse. USA on teatanud, et kaalub sõjalise kohaloleku suurendamist NATO idaosas.