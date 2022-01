Kiievi linnapea ja endine poksi maailmameister Klõtško: Vene miljardid Saksa poliitikute äraostmiseks on end ära tasunud

Endine poksi maailmameister ja 2014. aastast Kiievi linnapea ametis olev Vitali Klõtško kirjutab Saksmaa suurima levikuga ajalehes Bild, et on kaua aega Saksamaal elanud, mistõttu teeb talle eriti haiget näha, et Venemaa presidendi Vladimir Putini mõistjad (saksa keeles Putin-Versteher) on paljudes küsimustes poliitilise kontrolli üle võtnud.