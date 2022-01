USA ja Suurbritannia vähendavad saatkonna töötajate arvu Kiievis ja toovad ära perekonnaliikmed

Välisministeeriumi ametnikud teatasid, et see otsus tehti ettevaatusabinõuna ja et oht USA personalile pole Ukrainas viimastel päevadel suurenenud. Siiski rõhutab see samm Venemaa potentsiaalse sissetungi hirmu, vahendab CNN.

CNN teatas reedel, et saatkond taotles välisministeeriumilt seda sammu, sest Venemaa on jätkanud vägede koondamist Ukraina piiride lähedale.

USA välisministeerium on juba andnud Ukraina kohta välja kõige kõrgema taseme reisihoiatuse. Ameeriklastel soovitatakse Ukrainasse mitte reisida ja olla teadlik, et Venemaa plaanib olulist sõjalist tegevust.

USA välisministeeriumi ametnikud kutsusid ameeriklasi kohe Ukrainast lahkuma ning hoiatasid, et välisministeeriumi abi saab „tõsiselt mõjutatud”, kui riigis toimub Venemaa-poolne sõjaline tegevus.

CNN on varem teatanud, et mõnede ametnike sõnul on tõendeid, et Venemaa plaanib vallutada Kiievi ja kukutada Ukraina valitsuse.

Suurbritannia välisministeerium teatas laupäeval, et neil on informatsiooni, et Venemaa valitsus kavatseb upitada Kiievis võimule Vene-meelse valitseja.

„See on olukorra totaalsus, mida me oleme jälginud, ja otsus selle vägede koondamise põhjal, selle põhjal, kuidas meie arenguid näeme,” ütles USA välisministeeriumi ametnik ajakirjanikele. „Nagu president Biden on öelnud, sõjaline tegevus Venemaa poolt võib tulla igal hetkel. Kui Venemaa otsustab edasi eskaleerida on julgeolekutingimused eriti Ukraina piiridel, Venemaa okupeeritud Krimmis, Venemaa kontrollitud Ida-Ukrainas ennustamatud ja võivad halveneda vähese etteteatamisajaga. Me teeme seda nüüd Venemaa agressiivse tegevuse tõttu Ukraina suhtes.”

Välisministeeriumi otsus kutsus esile USA Kiievi saatkonna mittehädavajaliku personali vabatahtliku lahkumise ning ministeerium on andnud korralduse, et lahkuksid ka saatkonna töötajate perekonnaliikmed.

USA saatkond jätkab siiski tööd.