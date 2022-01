USA president Joe Biden kaalub tuhandete lisasõdurite saatmist Ida-Euroopasse

New York Timesi teatel tutvustasid Pentagoni ametnikud laupäeval Bidenile erinevaid võimalusi Venemaa tegevusele vastamiseks. Ühe võimalusena viidaks NATO Ida-Euroopa riikidesse 1000 kuni 5000 USA lisasõdurit koos võimalusega, et seda numbrit suurendatakse olukorra halvenemise korral kümnekordselt. Praegu on USA-l Poolas umbes 4000 sõdurit. Samuti on kaalumisel täiendavate sõjalaevade ja lennukite saatmine Ida-Euroopasse.