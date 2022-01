President Joe Biden kaalub lisavägede saatmist Ida-Euroopasse

Ühtlasi evakueerib USA osa oma Ukraina saatkonna töötajaist ja nende perekonnad, samuti kutsus oma kodanikke üles kaaluma Ukrainast lahkumist. Ka on USA kodanikel soovitatud ameeriklaste võimaliku ahistamise tõttu vältida Venemaale reisimist.

Venemaa on viinud kümned tuhanded oma sõdurid Ukraina lähedale. Väed piiravad Ukrainat kolmest erinevast suunast.

Eesti on sõjalis-poliitilise riikide ühenduse NATO liige märtsist 2004. Kokku on NATOs 30 riiki. Juulis 2016 otsustasid NATO liitlased Varssavi tippkohtumisel suurendada oma kohalolekut Läänemere regioonis. Piirkonna julgeoleku kindlustamiseks ning heidutuse ja kollektiivkaitse tugevdamiseks paigutati Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poolasse NATO lahingugrupid .

Eesti lahingugrupi nn raamriik on Ühendkuningriik ning panustajariigid on Prantsusmaa ja Taani. Läti lahingugrupi raamriik on Kanada, Leedul Saksamaa ja Poolal USA.