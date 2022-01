Austria välisminister: Venemaalt tulevat gaasi ei tohiks sanktsioneerida

Välisminister rõhutas see-eest, et laiamahulised sanktsioonid Venemaale puhuks, kui too otsustab Ukrainasse tungida, on Euroopa Liidul valmimas.

"Eskalatsiooni korral tuleb väga selge, ühemõtteline ja kiire reageering," sõnas Schallenberg. Ta ei välistanud, et ühe sanktsioonina arvataks Venemaa välja rahvusvahelisest maksesüsteemist SWIFT.