Skandaal Tais: eestlannale kutsuti koroonapiirangute eiramise eest politsei

Juhtum leidis aset Tais Phuketis asuvas Patongi kuurortis. Seal viibinud eestlasest naisterahvas, kes oli teadaolevalt nakatunud koroonaviirusesse, lahkus koos abikaasa ning veel kahe turistiga hotellist, et väidetavalt edasi reisida Samui saarele. Hotelli töötajad kutsusid seltskonna tabamiseks politsei.

Eerstlased leiti viimaks Samui saarelt, kus nad olid end juba sisse kirjutanud uude hotelli. Sealt edasi viidi nad saare kaguosas asuvasse Aura Lamai politseijaoskonda. Kohalik politseikoloneli Supharik Phankosol sõnas meediale, et seltskond täitis politsei korraldusi rahumeelselt.

Facebooki grupis "Eestlased Tais", kus uudisele tähelepanu juhiti, kommenteerib ilmselt skandaali keskmesse sattunud naine vastava postituse all, et oli koroonasse nakatunud ilma enesele teadmata:

"Tere. Mina sain positiivse teate ilma ,et keegi oleks mind sellest teavitanud. Hetkel viibin isolatsioonis. Pigem on minu jaoks mõistmatu et mind kirjutati hotellist välja ja lasti ka kohalikule lennukile."