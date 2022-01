Suurbritannia: kui Venemaal õnnestubki Ukrainas nukuvalitsus üles seada, ootavad riiki rängad tagajärjed

Eile õhtul andis Suurbritannia välisministeerium teada, et Venemaal on neile teadaolevalt plaan tuua Ukrainas võimule venemeelne mrionettvalitsus. Brittidele teadaolevalt olid mitmed Vene luureohvitserid võtnud ühendust Ukraina poliitikutega, kes võiksid uut valitsust juhtima asuda.

Täna hoiatas Briti asepeaminister Dominic Raab , et kui Venemaal plaan Ukraina demokraatlik valitsus kukutada siiski on, järgnevad selle teostamisele tõsised sanktsioonid.

Murajev ise sõnas täna ajakirjanikele, et Venemaa peab teda endale julgeolekuohuks ning on keelanud tal riiki sisenemise, mistõttu on väited tema venemeelsusest absurdsed. Küll aga kirjutas ta täna Facebookis, et vene-küsimus ei peaks üleüldse juhtima Ukraina poliitikat.