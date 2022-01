Hävinud kodud ja psühholoogiline trauma: hiiglaslikust vulkaanipurskest räsitud tongalased vaevlavad korraga paljude hädade käes

Lisaks on aga paljudel vaja psühholoogilist abi. Tonga Punase Risti asepresident Drew Havea sõnas Reutersile antud intervjuus, et inimesed on jätkuvalt väga hirmunud.

"Iga laps, kes siin üles kasvas, õppis geograafia tundides, et see siin on [Vaikse ookeani] tulerõngas, kus me elame. Mulle tundub, et nüüd oleme me kõik väga murelikuks muutunud ja mõtlema hakanud: kui aktiivsed need [ümbritsevad vulkaanid] päriselt on?," sõnas Havea.