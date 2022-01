Kultuuriminister Tiit Terik ütles Delfile, et julgeolekukaalutlustel ERR-ile eraldatud rahasummal pole mingit seost ERR-i üldiste jooksvate finantsmuredega.

"Need kaks asja on selgelt eraldiseisvad küsimused," sõnas Terik. Ta ei kinnitanud riigi poolt eraldatud lisarahastuse suurust, mis on Delfi andmetel 2 miljonit eurot viie aasta peale.

"Pole kindel, kas ma neid detaile saan avalikustada," märkis kultuuriminister.