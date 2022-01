Ukraina välisminister ärajäänud relvaabist: Saksamaa peab lõpetama lääne ühtsuse õõnestamise

Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht sõnas laupäeval, et relvaavi saatmine Ukrainale, kes valmistub Venemaa sissetungiks, ei aitaks pingelist olukorda kuidagi maandada. Vastuseks kirjutas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ühismeedias:

"Tänasel päeval on lääne ühtsus Venemaa suhtes olulisem, kui kunagi varem. Et [ühtsust] saavutada ja Vene Föderatsiooni heidutada, töötame kõik üheskoos. Saksamaa liitlased peavad lõpetama sõnad ja teod, mis õõnestavad meie ühtsust ja julgustavad Vladimir Putinit uueks sissetungiks Ukrainasse," sõnas Kuleba teravalt.

Ta lisas, et Kiiev on Saksamaale tänulik toetuse ja diplomaatiliste jõupingutuste eest viimaste aastate jooksul. "Sellegipoolest on Saksamaa nüüdsed avaldused pettumustvalmistavad ja vastanduvad ülejäänud toetusele ning pingutustele."

Saksamaa kaitseminister sõnas intervjuus ajalehega Welt am Sonntag, et ehkki relvaabi riik ei paku, aitab Saksamaa Ukrainat igakülgse muu abiga. Veebruari lõpus jõuab Ukrainasse Saksamaa finantseeritud ja eestlaste toodetud välihaigla, sakslased on lubanud välja õpetada ka selle personali. Abi läheb Saksamaale kokku maksma 5,3 miljonit eurot.

Lambrecht lisas, et Ukraina haiglates töötavad juba Saksamaa arstid, kes aitavad hoolitseda ida-Ukraina konfliktis raskesti viga saanud sõdurite eest. "Oleme ka juba varustanud [ukrainlasi] hingamisaparaatidega."

"Seega seisame me koos Kiieviga. Nüüd peaksime tegema kõik oma võimuses, et kriisi maandada," rõhutas kaitseminister, et relvaabi ei aitaks kriisi ületamisele kaasa. Ta kinnitas, et tegemist on Saksamaa uue, Olaf Scholzi poolt juhitud valitsuse üksmeelse seisukohaga.

Reedel kirjutas Wall Street Journal, et Saksamaa ei anna Eestile luba transportida Kiievisse 122-millimeetriseid haubitsaid, mille endised omanikud on olnud Soome ja Saksamaa. Kui Soome vastava loa väljastas, siis Saksamaa keeldus seda tegemast. Reedel Delfile antud intervjuus ei näinud kaitseminister Kalle Laanet (Reformierakond), et Saksamaa otsus NATO ühtsusesse mõra lööks.

Selle nädala alguses andis USA välisministeerium Leedule, Lätile ja Eestile loa saata Ukrainasse USA-s toodetud rakette ja muid relvi. Paljud teised NATO liitlased, sealhulgas Suurbritannia ja Poola, nõustusid samuti relvi otse Ukrainasse eksportima, kuid Saksamaa valitsus keeldus sellest. "Saksamaa ei ole viimastel aastatel toetanud surmavate relvade eksporti," ütles Saksamaa kantsler Olaf Scholz reedel pressikonverentsil.