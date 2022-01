Pfizeri juht: loodetavasti saab end varsti tõhustusdoosiga vaktsineerida korra aastas

"Ma loodan, et meil tuleb vaktsiin, mida saab teha korra aastas," sõnas Bourla vastuseks küsimusele, kas koroonaviirusega võitlemiseks peavad inimesed hakkama iga kolme-nelja kuu tagant end vaktsineerima. "Korra aastas oleks lihtsam veenda inimesi seda tegema. Inimestel oleks lihtsam ka[tõhustusdoosi tegemist] meelde jätta. Tervishoiu vaatepunktist oleks see ideaalne olukord."

Osad riigid on asunud COVID-19 vastase vaktsineerimise tõhustamiseks meetmeid karmistama ja vähendanud tõhustusdooside tegemise vahelist aega, et pidurdada omikrontüve kiiret levikut. Senised koroonavaktsiinid on tõhusad küll omikrontüve tõsisema läbipõdemise ning suremuse vastu, kuid tüve nakkuvust need märkimisväärselt ei mõjuta.