Suurbritannia: Kreml plaanib Ukrainasse venemeelset nukuvalitsust. USA: oleme väga mures

Välisminister Liz Trussi sõnul näitab paljastus Ukraina kahjustamise plaanide ulatust ja Kremli mõtlemist, kirjutab Financial Times . Ta lausus: "Venemaa peab deeskaleerima, lõpetama agressiooni- ja valeinfokampaaniad ja seadma sammud diplomaatia rajale."

Truss lisas, et nagu ÜK ja partnerid on korduvalt öelnud, järgneks Venemaa sõjakäigule ukrainas massiivsed kahjud Moskvale, mistõttu oleks tegemist "hiiglasliku strateegilise veaga".

Võimaliku marionettvalitsuse juhina pakutakse välja erinevaid venemeelseid poliitikuid, kellel on enamasti seos varasema Kremli suhtes taltsa presidendi Viktor Janukovõtšiga. Nimetatakse Jevgeni Murajevit, kes on asutanud Vene noorteliikumise Naši eeskujul samanimelise Ukraina partei. Tegemist on siiski marginaalse jõuga riigi poliitikas.