"Ilmselt väärib Putin austust." Vastuoluline sõnavõtt viis Saksa mereväe ülema päevapealt ametist

Viitseadmiral Kay-Achim Schönbach esines reedel India-visiidil kohaliku mõttekoja arutelul ja võttis seal Ukraina teemal sõna. Tema kommentaarid tulid tundlikul ajal, mil Venemaa on koondanud Ukraina piiridele ligi sada tuhat sõjaväelast, vahendab Reuters.

Juba nädalaid on tehtud diplomaatilisi jõupingutusi eskalatsiooni vältimiseks. Venemaa jätkuvalt eitab, et kavatseb Ukrainasse tungida, kuigi on ähvardanud "tõsiste tagajärgedega" juhul, kui USA ja NATO ei anna tema julgeolekualastele nõudmistele positiivset vastust.

Üritusel inglise keeles kõnelenud Schönbach ütles, et Putin soovib, et lääs kohtleks teda võrdse partnerina. "See, mida ta (Putin) tegelikult tahab, on austus. Austus kõrgemal tasemel," leidis mereväe ülem.

"Ja issand jumal, kellelegi austuse andmine on odav, isegi tasuta... Talle on lihtne anda austust, mida ta tõesti nõuab – ja ilmselt ka väärib," ütles Schönbach, nimetades Venemaad vanaks ja tähtsaks riigiks.

"Mida Venemaa tegelikult tahab? Kas Venemaa tahab tõesti väikest maatükki Ukrainast, et seda oma riigiga liita? Ei, see on nonsenss. Ma arvan, et Putin pingestab olukorda, sest ta teab, et saab seda teha. Ta teab, et ta lõhestab Euroopa Liitu," jutustas mereväe ülem. "Aga isegi meil, Saksamaal on Venemaad vaja. Meil on Venemaad vaja Hiina vastu."

Viitseadmiral möönis, et Venemaa tegevust Ukrainas tuleb adresseerida. Ta aga lisas, et "Krimmi poolsaar on kaotatud, see ei tule eales tagasi, see on fakt" - väide, mis on vastuolus lääne ühise seisukohaga, et poolsaare annekteerimist Venemaa poolt 2014. aastal ei saa aktsepteerida ja see tuleb tagasi pöörata.