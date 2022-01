Tühistatud? Prints Andrew' nimeline Kanada kool vahetab nime

Prince Andrew' nimelise keskkooli direktor Craig Campbell sõnas lapsevanematele kolmapäeval, et kool otsib endale uut nime, mis vastaks "turvalise ja kaasava" kooli väärtustele, vahendab The Guardian.

Eelmisel nädalal selgus, et kuninganna Elizabeth II vanuselt teine poeg Andrew peab suure tõenäosusega septembris ilmuma New Yorgis kohtu ette. Tsiviilhagiga süüdistab ameeriklanna Virginia Giuffre printsi selles, et ta magas naisega, kui ta oli alles alaealine. Toona oli Giuffre osa süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini seksiorjade võrgustikust. Uudise järel teatas Briti kuningakoda, et kuninganna Elizabeth II eemaldas oma pojalt Andrew'lt kuninglikud ja sõjaväelised tiitlid. Peagi kadusid ära ka printsi sotsiaalmeediakanalid Twitteris ning Youtube'is.