ERISAADE | Rootsi ja Soome NATO-liikmelisuse puhul võib üheks suurimaks küsimärgiks osutuda Prantsusmaa?

Ta sõnas, et soomlastele ja rootslastele mõlemile sai selgeks asjaolu, et Venemaa tahab nende NATO-ust kinni lükata. Kuigi kumbki riik pole möödanikus tõtanud üle alliansi lävepaku astuma - Soome president Tarja Halonen pidavat seda pigem Ida-Euroopa riikide pärusmaaks -, ei sobinud venelaste ultimatiivne toon nende julgeolekuperspektiivide suhtes teps mitte.

"Kõik, kes Soome, Baltimaade ja Venemaa ajalugu tunnevad, teavad küll, et meie riikide geostrateegilised vajadused on ühised," sõnas Virkki. "Soome Ahvenamaa ja Rootsi Ojamaa on Läänemere Gibraltarid ja NATO perspektiivist olulised. Küsimus pole lihtsalt sõjaväes ja rahvusvahelises kaubaveos, vaid ka kaablites vee all - kogu digitaalne infrastruktuur on meile kriitiline. Meri peab vaba olema."

Soome poliitikaanalüütik Pekka Virkki märkis, et Soome ja Eesti julgeolekuküsimused on tegelikult sarnasemad, kui esialgsel pilgul eeldada võiks.

Suurim muutus toimus Venemaa tegemise jälgimisel aastal 2008, mil too tungis kallale Gruusiale. Tarvidus venelasi suurendusklaasi all hoida suurenes aastal 2014, mil Venemaa annekteeris Krimmi. Tänane seisukord Ukraina piiri läheduses on tõstnud teadlikkust Venemaa tegemustest mõistagi aina enam. "Avalikkuses teadlikkuse tõstmine on toimunud järk-järgult ja sel on olnud mõju ka NATO-diskussioonile," lisas Hurt.

On selge, et NATO-Soome-Rootsi julgeolekukolmnurk on tingitud praegu Euroopat vaevavast üleüldisest julgeolekukriisist - täpsemalt asjaolust, et Ukrainat on hetkel ümbritsemas ilmatuma suur hulk Vene vägesid.

"Relvastatud sõjalise kallaletungi lävendi all olevad operatsioonid on toimunud ja toimumas pikemat aega - küberründed riikide vastu, mis on Venemaa poolt toime pandud, toimuvad aastaid. Räägime info kogumisest ja spionaažist, aga otsitakse ka nõrku kohti taristus, mida vajadusel hiljem ära kasutada," kirjeldas ta reaalsust. Hurt lisas, et nii jaanuari- kui detsembrikuus on täheldatud ka Läänemere piirkonnas tavapäratut Vene sõjalaevade ja -lennukite liikumist.

Ukraina puhul on jutuks sõda selle kõige ehtsamal kujul. Kuid see pole tänasel päeval sugugi mitte ainus variant riikide ründamiseks - on ju täheldatud venelaste arsenalis tervet posu hübriidsõjataktika tarbeks sobivaid relvi. Kas Rootsil või Soomel on põhjust ka selles vallas mruret tunda?

Virkki tuletas meelde, et Soome ja Rootsi on Kremli retoorikas olnud justkui musternäide, mille kohaselt on Venemaa kõrval võimalik demokraatlikel riikidel hästi elada ka NATO-sse kuulumata. Baltimaad ja Poola on Moskva propagandas olnud tema sõnutsi seevastu nagu "postkoloniaalsed lapsed, kes läksid Vene-ema sülest Uncle Sam'i teenijateks". Soome ja Rootsi on venelaste silmis pigem täiskasvanud riikide hulgas, mistõttu pole sõbralikud suhted Kremliga olnud ka neile probleemiks. Nüüdne NATO-arutelu on selle pildi muidugi küll väheke pea peale pööranud.

"Oleme küll Euroopa liidus, aga ei, me ei ole nagu Eesti või Poola. Oleme nagu Gruusia: läänes, aga Venemaa piiril ja ei ole NATO liige," kirjeldas Virkki Soome olukorda. "Jah, meil on suur kaitsevägi. Saame varsti uued Lockheed Martin 35 lennukid Ameerika Ühendriikidest. Aga peamine probleem seisneb selles, et oleme Euroopa liidus uute, tõenäoliste sanktsioonide eesrindel ilma NATO artikkel viie kaitsekindlustuseta."

"Siin sellist võrdlusmomenti nagu Soome ja Venemaa vahel pole Rootsi puhul põhjust tõstatada," märkis ta. Ojamaa on tema sõnutsi ohus ainult geograafilistel põhjusel. "Vene operatiivkunst on arenenud - tehakse ootamatuid asju ja varjatake neid alati väga edukalt. Ka Krimmi hõivamine toimus üllatusena. Gotlandiga midagi sarnast teha - see oleks Vene operatiivkunsti vaimus."

Virkki sõnul usuvad nii mõnedki, et Soome jäi Nõukogude Liidu poolt okupeerimata just nimelt Rootsi formaalse võimaluse tõttu NATO liikmeks saada.

"Soome puhul peab mäletama, et olime Vene impeeriumi osa ja meie iseseisvus on ainult kaks kuud vanem kui Eesti oma," tuletas Virkki meelde. "Soome on Kremli tsaaridele venelane, olgu see tsaar punane, valge või pruun. Meil pole suuri, ebalojaalseid rahvusvähemusi, aga just nagu Eesti, oleme püha vene verel vabastatud maa ja rahvas. Rootsi on aga vana vaenlane, kes tahab Soome, Eesti ja Ingerimaa iseenesele võtta ja maarahva õiguse suure Vene impeeriumi armastamiseks hävitada. Üks Ojamaa operatsioon on väike hind nende vabastamiseks."

Hurt kirjeldas Rootsis nähtuvat narratiivi "mõnevõrra ebaselgena" - parlamendis esindab enamus küll NATO-liikmelisuse perspektiivi pooldavat seisukohta, kuid vähemusvalitsus on NATO-liikmelisuse vastu, soovimata sel teemal avalikkuses arutelu arendada. "Selles mõttes on Rootsi joon olnud muutmisel, aga pole olnud ei varem ega täna sama selge kui Soomes," märkis Hurt.

"Kõik on muutunud," ütles Virkki resoluutselt. "Rootslased ja soomlased näevad, milline riik on Putini Venemaa. See on kõige tähtsam. Soomes on inimesed ebalevamad, aga vastuseis NATO suhtes on dramaatiliselt vähenud. Rootsis suurem osa pooldab NATO liikmeks astumist."

Ent kui nende ohtude taustal iseenesest Soome ja Rootsi potentsiaalsest NATO-liikmelisusest rääkida, siis hiljutisel ajal on tulnud uudiseid ja seisukohti siit ja sealt nurgast. Üks ütleb üht, teine teist. Täpselt ei mõistagi, kuhu riikide meelsus langeda võib. Kuidas on lugu tänase, 21. jaanuari seisuga - kas ja kuivõrd on muutunud rootslaste ja soomlaste meelsus NATO-sse kuulumise suhtes? Ja mis on need väljapaistvaimad verstapostid, mis näitavad lakmustesti mõttes märgatavat muutust avalikus arvamuses?

"Nad on ohustatud, sest Venemaa tahab edastada poliitilisi pürgimusi. Võib-olla Baltimaade ja NATO vastu seina surumine - ehk Kreml tahab näidata et tema saab Soome tagasi soometumise või näiteks juba impeeriumi ajajärele ning et Rootsi on nõrk maa, mida homod ja pagulased ei kaitse," oletas Virkki.

Soome peaminister Sanna Marin käis hiljuti siiski välja sõnumi, mis pälvis kodumaal palju kriitikat - tema sõnutsi pole kuigi tõenäoline, et Soome tema ametiajal NATO-liikmeks saab. Mida sellest välja lugeda?

Ma ei oska öelda, kas Marini märkus oli suur eksitus, aga mulle tundub, et Soome meedia konsensus on küll selline," sõnas Virkki. "Marin ütles, et liikmeks astumine on võimalik, aga ebatõenäoline, et tema valitsuse ajal. Teame, et Soome Keskerakond ja vasakliit ei poolda NATO-avaldust, mis võib tähendada, et Marini teine valitsus Koonderakonnaga, oleks parem koalitsioon. Ehk on 2023 valimiste järel õige aeg? Praegu näib, et parempoolne Koonderakond võidab. Ja nad on pro-NATO."

Üks huvitav märk meelestatuse muutumisest on tihedaks kujunenud kohtumised NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga. Juba uue nädala esmaspäeval leiab aset lühikese aja jooksul juba teine kõrgetasemeline kontakt Soome ja Rootsi eliidi ja Stoltenbergi vahel. Mida sellest välja võtta?

"Arvan, et välisministrite külastusel Brüsselis pole veel avalduse avalikustamisega tegemist, aga see näitab: oleme teiega ja oleme valmis," märkis Virkki. Hurt nõustus. "See on poliitiline signaal tihedast koostööst," lisas ta.

Murekoht: Prantsusmaa

Juhul, kui kummagi riigi avalikkus pooldaks NATO-ga liitumist ning julgeolekuoht püsiks, siis millised oleksid mõeldavad versioonid? Ja kui palju see ajaliselt aega võtta võiks?

Virkki sõnas, et Soome ja Rootsi liikmelisus NATO-s võib olla reaalsus juba aastal 2025. Tõenäosus on selleks tema silmis 50-50.

"Kui tuleb hirmus kriis, suur sõda, siis tseremoniaalne protsess on sekundaarne asi. Aga kui Venemaa on vaikselt, siis inimesed unustavad," selgitas ta oma seisukohta. "Ent kui oht on nagu nüüd - jätkuv, märgatav ja konkreetne - on liikmeks astumine tõenäoline."

Hurt väljendas natuke skeptilisemat arvamust.