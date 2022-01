NATO kavandab lisajõudude toomist Ida-Euroopasse, kui Venemaa peaks Ukrainat ründama

Eriolukorraplaan näeb ette tuhandete sõdurite ja täiendava varustuse juurdetoomist Poolasse, Eestisse, Lätti ning Leetu. NATO Ida-Euroopa lahinguüksustes on praegu kokku ligi 5000 sõdurit. Arutatud on ka täiendavate hävitajate toomist piirkonda ning sõjalaevade toomist Läänemerele ja Mustale merele. Lisaks võidakse täiendavaid vägesid tuua juurde Rumeenias asuvasse rahvusvahelisse brigaadi, kus praegu on 5000 sõdurit, vahendab The Times.