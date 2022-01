FOTOD ja BLOGI | "Elektri hind on null!" Tuhanded inimesed avaldasid EKRE üleskutsel meelt kõrgete energiahindade vastu

EKRE esimees Martin Helme teatas, et väited, nagu kõrged energiahinnad on tulnud igaveseks ning valitsus ei saa nende vastu midagi teha, on valed ja pooltõed. "Inimesed, kui see süsteem, milles me elame, muudab meid kõiki vaesteks pärisorjadeks, siis see süsteem tuleb hävitada. Rahval on see võim!" kuulutas Helme.

EKRE Tartu üksuse esindaja Silver Kuusik hoiatas omakorda, et olukord võib minna ohtlikuks. "Me veel ei radikaliseeru. Aga ma ei välistaks, et rahva seast hakkab tulema neid radikaale, kes otsustavad millegi rohkema kui sõna ja hääle peale," märkis ta. "Maha Kaja Kallase valitsus!"

"Tänane valitsus on ohuks Eestile, ohuks Eesti rahvale ja see valitsus peab kiiresti tagasi astuma ja kaduma Stenbocki majast. Välja, Kallase valitsus! Välja!" hõiskas Järvi ja pakkus välja, et energiat võiks sisse osta Venemaalt.

SAPTKi portaali Objektiiv juht Markkus Järvi ütles, et alanud on pime ajastu, ja jutustas vandenõuteooriat, et ametis olev valitsus sai võimule tänu kaitsepolitsei ja prokuratuuri mahhinatsioonidele. Ta väitis, et käimas on apartheid põhiseaduslike õiguste vastu.

Lavale astunud kõnelejad maalisid valitsevast olukorrast võrdlemisi tumeda pildi. Urmas Reitelmann (EKRE) nimetas valitsust juhtivat Reformierakonda viiruseks, mille otsused on viinud inimesed vaesusesse ja majanduse kokkukukkumise äärele. Siim Pohlak (EKRE) kirjeldas valitsuse tegevust kui sigatsemist ja märkis, et rahvas ei ole valitsuse jaoks, vaid valitsus on rahva jaoks.

EKRE esimees väitis muu seas, et valitsus tahab muuta võimalikult paljud inimesed riigilt almuseid saavateks kerjusteks. "Meie valitsus loob valitsuse armust eksisteerivate sõltlaste ühiskonda," teatas Helme. "Meile pakutakse Kaja Kallase valitsuse poolt pärisorja elukvaliteeti."

SAPTKi juht Varro Vooglaid teatas, et probleemid alles algavad ja inimesi röövitakse süstemaatiliselt. "Järeldus on see, et meie üle valitseb sisuliselt röövlijõuk," kuulutas ta. "Ärge mitte mingil juhul leppige sellega."

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas kirjeldas, kuidas tema on lausa vihane. "Ma olen vihane, et meid viiakse tagasi 19. sajandisse, kus elektrist on tehtud luksuskaup, kus hinnad tõusevad päevast päeva, kus meie keskklass muudetakse vaesteks ja vaesed kerjusteks ning valitsust see ei huvita," rääkis Põlluaas. "Oleme sisuliselt olukorras, kus röövlid röövivad meid paljaks ja maksavad valitusele, et see midagi ei teeks."

Tema sõnul valitsuse vastu võetud lisameetmetest ei piisa. "Need meetmed, mis nüüd on välja pakutud, see on ju jamps. See on täielik jamps, sest tegeletakse tagajärgede, mitte põhjustega," sõnas Põlluaas. "Me nõuame, et valitsus lahkuks võimalikult kiirelt sellelt röövellikult börsilt."

Viimane kritiseeris ka rohepööret. "Kas rohepööre tähendab, et elame varsti jälle nagu aborigeenid?" küsis Põlluaas. "Meil on olemas põlevkivi ja põlevkivijaamad, kes saaksid meid varustada normaalse hinnaga."

Kirjanik Sven Sildnik ehk Kivisildnik nägi hoopis teistsugust lahendust. "Kui mina ütlen, et minu elektrihind on null, siis see on null!" hõiskas ta lavalt. "Mingid võllaroad ei ütle mulle, milline on minu elektri hind! Võllaroad, võllaroad, võllaroad! /.../ See on meie elekter, see ei ole kaup, see ei ole kaup. Elektril ei ole enam hinda, sest mina ütlen, teie ütlete, et see on null. Ja nii lihtne see ongi!"

EKRE aseesimees Mart Helme rääkis, et rahvas saab hinnatõusude näol seeria hoope. "Kui kaua peab Eesti inimene kannatama, kui kaua tema kannatus püsib, enne kui see katkeb?" küsis Helme. "30 aastat pärast iseseisvuse taastamist ei ole Eesti enam vaba riik. Meie Eesti on täna banaanivabariik, mida juhib marionettvalitsus."

Üritusel osales hinnanguliselt paar tuhat inimest.

