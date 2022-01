BLOGI ja FOTOD | Vabaduse väljakul avaldatakse meelt kõrgete energiahindade vastu, kohale oodatakse tuhandeid inimesi

"Väga raske on prognoosida palju inimesi tuleb," ütles meeleavalduse korraldusega tegelev Rudolf Jeeser Delfile reedel. "Oleme enda jaoks pannud miinimumi, et 5000 inimest võiks olla. Eks palju oleneb sellest, mis on ilm."

EKRE ei usu ka, et valitsuse sel nädalal kokku lepitud uued kompensatsioonimeetmed võiksid vähendada inimeste soovi kõrge elektrihinna pärast meelt avaldada. "Kasutan siin Martin Helme väljendit, et luumurdu raviti ju plaastriga. Saame ju aru, et see oli lihtsalt ühe erakonna selge surve, et midagi tehtaks."