Türgi president kutsus Venemaa ja Ukraina riigipead Istanbuli rahukõnelustele

Erdogan sõnas sel nädalal ajakirjanikele, et piirkonnas rahu säilitamiseks on Türgi valmis vahendama Venemaa ja Ukraina vahelisi kõnelusi.

"Tahame, et piirkonnas säiliks rahu ja oleme selleks valmis andma oma osa," sõnas Erdogan reedese palvuse järgsel pressikonverentsil, vahendab ukrinform.

Erdogani pressiesindaja Ibrahim Kalin kinnitas kolmapäeval, et president on kutsunud Venemaa ja Ukraina riigipead Vladimir Putini ning Volodõmõr Zelenskõi Istanbuli, et lahendada tülikohad kahe riigi vahel.